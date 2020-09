Validé saison 2 : Découvrez l'affiche officielle avec une rappeuse au centre de la série (PHOTO)

C'est probablement l'une des séries françaises les plus en vogue du moment ! Après avoir cumulé des millions de vues en streaming, autant dire un véritable exploit, Validé ne semble pas avoir dit son dernier mot. En effet, alors que les fans attendent avec impatience la suite des aventures de leurs personnages favoris, Franck Gastambide n'avait pas lésiné sur les teaser de son programme ces derniers mois. Apash sera t-il de la partie ? Quelles stars de la chanson vont apparaître en guest ? Toutes ces questions devraient bientôt être résolues avec l'arrivée imminente de la saison 2 de Validé.

✔️2 - Début du tournage ! pic.twitter.com/ZBtI5wlZw9 — Franck Gastambide (@FGastambide) September 9, 2020

Pour l'heure, Franck Gastambide vient d'annoncer que le tournage venait tout juste de commencer. Et pour accompagner cette nouvelle, ce dernier en a profité pour dévoiler l'affiche officielle de la nouvelle saison. Un visuel plutôt similaire à celui de la saison précédente à l'exception près que c'est une jeune femme qui trône au centre. Du côté des autres personnages, il semblerait que le public les retrouve quasiment tous dans la suite du programme avec quelques petits nouveaux interprétés par Saïd Taghmaoui et Kenza Fortas. On notera tout de même la présence d'une photo d'Apash sur le disque en fond de l'affiche. Concernant les éléments du scénario ainsi que la date de diffusion, rien a été révélé. Il faudra donc se montrer patient.