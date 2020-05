Validé : On sait quand va commencer le tournage de la saison 2 !

C'est probablement l'une des séries françaises les plus en vogue du moment ! Après avoir dépassé les 10 millions de vues en streaming, autant dire un véritable exploit, Validé ne semble pas avoir dit son dernier mot. En effet, il y a quelques semaines, Maxime Saada, le PDG de Canal+, confirmait que le programme aurait droit à une deuxième saison. Des propos qui arrivaient sans grande surprise puisque Franck Gastambide, le créateur, avait déjà affirmé dans un tweet que "La saison 2 sera une suite et il sera question d’Apash.. Entre autres.." De quoi mettre l'eau à la bouche des fans...

Le tournage de la saison 2 devrait débuter en septembre ! Merci pour l’immense force que vous nous avez donnés ???????? pic.twitter.com/2pnBzeXE4P — Franck Gastambide (@FGastambide) May 24, 2020

Seul point d'interrogation lié à la crise du COVID-19, le commencement du tournage. Et on a enfin la réponse ! Après des mois d'attente, c'est Franck Gastambide qui a annoncé la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux. En légende d'un cliché où on le voit devant l'affiche de la série, il dit : "Le tournage de la saison 2 devrait débuter en septembre ! Merci pour l’immense force que vous nous avez donnés ????????". Une information à prendre avec des pincettes puisque les mesures liées à la crise sanitaire actuelle n'ont pas encore été annoncées clairement par les autorités. Pour rappel, tous les rassemblements sont encore interdits en zone rouge et il paraît difficile de tourner une série sans réunir de nombreuses personnes. Néanmoins, d'ici à septembre, les choses ont de grandes chances d'évoluer positivement. Du moins, c'est ce qu'on espère !