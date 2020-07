Validé : Hatik parle du retour de son personnage dans la saison 2 (VIDEO)

Apash est-il encore vivant ? La scène finale de la saison 1 marque t-elle la fin de son personnage ? Voilà les questions qui reviennent en boucle dans les oreilles d'Hatik depuis la diffusion il y a quelques mois de la série Validé sur Canal +. Après avoir dépassé les 10 millions de vues en streaming, autant dire un véritable exploit, le programme ne cesse de susciter la polémique. Dernier buzz en date ? Une vidéo dans laquelle Rapelite demande à Hatik si un retour dans la saison est possible malgré le fait que son personnage soit mort dans l'épisode final. "Je n'ai pas dit ça. Tu l'as entendu par qui ? On a l'IMPRESSION qu'il a été tué !" reprend aussitôt l'artiste en laissant le journaliste bouche bée. Des propos qui posent un gros point d'interrogation sur l'avenir d'Apash dans la série de Franck Gastambide même l'acteur principal ne semble pas prêt à donner davantage de détails sur la suite : "Tous les jours, on me pose la même question, tout le temps (...) Je ne peux pas répondre, c'est pas moi qui écris la série. Franck va te le dire, fais une interview avec lui pour Validé". Il faudra donc s'armer de patience pour découvrir le fin mot de l'histoire ! Et on peut vous dire qu'on a hâte !