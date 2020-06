Validé : Franck Gastambide révèle de nouvelles infos sur la saison 2

C'est probablement l'une des séries françaises les plus en vogue du moment ! Après avoir dépassé les 20 millions de vues en streaming, autant dire un véritable exploit, Validé ne semble pas avoir dit son dernier mot. En effet, il y a quelques semaines, Maxime Saada, le PDG de Canal+, confirmait que le programme aurait droit à une deuxième saison. Des propos qui arrivaient sans grande surprise puisque Franck Gastambide, le créateur, avait déjà affirmé dans un tweet que "La saison 2 sera une suite et il sera question d’Apash.. Entre autres.." De quoi mettre l'eau à la bouche des fans...

Le tournage de la saison 2 devrait débuter en septembre ! Merci pour l’immense force que vous nous avez donnés ???????? pic.twitter.com/2pnBzeXE4P — Franck Gastambide (@FGastambide) May 24, 2020

Interrogé par l'animateur d'une radio spécialisée dans le rap, le réalisateur en a profité pour donner quelques détails sur le tournage. "Le Covid nous a empêché de tourner. On est en train de parler d'un tournage au mois de septembre qui va durer trois mois" explique ce dernier avant de préciser que "Evidemment, Karnage va arriver très très énervé, ça c'est sûr. Mastar sera un peu moins énervé". Des confidences qui font le bonheur des fans même si ces derniers devront probablement patienter jusqu'au début de l'année 2021 pour enfin pouvoir suivre la suite des aventures de Hatik, Sam's ou Bosh. De son côté, Franck Gastambide sait parfaitement où il met les pieds : "Je sais exactement ce qu'il va se passer en saison 2. J'ai regardé "Lost" en me disant que les scénaristes ne savaient pas ce qu'ils faisaient. On s'est rendu compte que c'était le cas, qu'ils continuaient à écrire sans savoir ce qui allait se passer. Ce n'est pas mon cas".