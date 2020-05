Validé : Franck Gastambide répond avec humour aux attaques de Booba !

Booba serait-il en manque de buzz ? C'est en tout cas ce que l'on pourrait croire en voyant les récentes attaques faites contre la série Validé de Franck Gastambide. Devenu un véritable phénomène en seulement quelques semaines, le programme disponible sur Canal+ semble faire l'unanimité. Enfin, presque. Il y a quelques jours, le rappeur habitué des clashs et désormais installé à Miami a crié haut et fort tout le mal qu'il pensait de la série sur son compte Instagram : "Sans manquer de respect à tous ceux qui ont participé à cette série, on risque pas de m’y voir. C’est encore une fois de la récup de bobo en manque de sensations fortes!". Un avis bien tranché qui n'a pas eu vraiment l'air de perturber Franck Gastambide, interrogé à ce sujet par Mouloud Achour dans l'émission Clique.

"C’est la réalité qui rejoint la fiction, on fait une série qui parle des clashs, des guerres d’ego dans le rap. Et puis on a Booba qui nous envoie une petite pique."@FGastambide dans #CLIQUE à 20h25 en clair sur @canalplus. pic.twitter.com/rZlel3dvcp — CLIQUE, 20h25 en clair sur C+ (@cliquetv) May 11, 2020

C'est donc avec une pointe d'humour et un soupçon d'ironie qu'il a tenu à répondre à Booba : "C'est la réalité qui rejoint la fiction. On fait une série qui parle de ça, des pics, des clashs, des embrouilles, des jalousies, des guerres d'égo... Et on a Booba de Miami qui nous envoie un petit pic sur la série, et qui quelques heures après annonce qu'il va sortir une playlist qui s'appelle "Validé". C'est une idée qu'on aurait pu avoir pour la série, donc je trouve ça super. J'adore Booba, ça aurait été super qu'il soit dedans. Il n'est pas dedans, ça n'empêche pas que ça soit un gros succès, que la saison 2 soit en route et que des célèbres plateformes sont en train de négocier les droits pour qu'elle vive à l'étranger. Donc tout ça est un énorme succès... sans Booba !" Des propos qui ne devraient pas plaire au principal intéressé et dont la réponse ne devrait pas se faire prier longtemps. Affaire à suivre !