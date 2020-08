Validé : Franck Gastambide promet de "très grosses stars" au casting !

C'est probablement l'une des séries françaises les plus en vogue du moment ! Après avoir dépassé les 10 millions de vues en streaming, autant dire un véritable exploit, Validé ne semble pas avoir dit son dernier mot. En effet, il y a quelques mois, Maxime Saada, le PDG de Canal+, confirmait que le programme aurait droit à une deuxième saison. Des propos qui arrivaient sans grande surprise puisque Franck Gastambide, le créateur, avait déjà affirmé dans un tweet que "La saison 2 sera une suite et il sera question d’Apash.. Entre autres.." De quoi mettre l'eau à la bouche des fans...

Il y a quelques jours, ce dernier a réitéré lors d'une interview en révélant quelques dossiers concernant la suite des aventures de Apash, Inès, Sergio, DJ Sno et les autres. "Il y aura plein de personnalités du rap très, très populaires, avec vraiment de très grosses stars" affirme Franck Gastambide. Une promesse à laquelle on croit dur comme fer puisque la saison 1 avait déjà accueilli des figures connues telles que Soprano, Ninho, Lacrim, Kool Shen ou encore Mister V.

Alors que le programme diffusé sur Canal+ semble avoir fait ses preuves, son créateur explique toutefois qu'il n'est pas toujours facile d'attirer des rappeurs dans une série comme la sienne : "J'ai fait des comédies et là d'un coup, je fais une série sérieuse, plus dramatique. J'ai toujours trouvé ultra logique que des rappeurs aient des appréhensions, qu'ils refusent potentiellement parce que je sais à quel point c'est engageant pour un rappeur de partir sur une série qui parle du rap sans savoir si ça va être bien, prêter son image qu'il a mis des années à se créer." Un challenge réussi pour Gastambide qui a reçu les éloges du public et des professionnels du métier concernant son dernier projet. La saison 2 de Validé devrait débarquer en 2021 sur la chaîne cryptée.