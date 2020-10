Validé : Franck Gastambide annonce un célèbre rappeur dans la saison 2 !

C'est probablement l'une des séries françaises qui a le plus buzzé ces derniers mois ! Après avoir dépassé les 10 millions de vues en streaming, autant dire un véritable exploit, Validé ne semble pas avoir dit son dernier mot. En effet, il y a quelques mois, Maxime Saada, le PDG de Canal+, confirmait que le programme aurait droit à une deuxième saison. Des propos qui arrivaient sans grande surprise puisque Franck Gastambide, le créateur, avait déjà affirmé dans un tweet que "La saison 2 sera une suite et il sera question d’Apash.. Entre autres.." De quoi mettre l'eau à la bouche des fans...

Récemment interrogé sur la suite de son programme, l'acteur et réalisateur confiait notamment que de nombreux guest seraient amenés à apparaître dans la saison 2 de Validé : "Il y aura plein de personnalités du rap très, très populaires, avec vraiment de très grosses stars". Une nouvelle qui avait alors créé de nombreux questionnements auprès des internautes. Finalement, c'est directement depuis son compte Instagram que Gastambide a souhaité partager avec son public la tête d'affiche de ses prochains épisodes.

Après Soprano et Kool Shen, ce sera donc Rohff qui rejoint le casting de la deuxième partie du programme français. Un pied de nez au rappeur Booba, dont il est le célèbre rival, et qui avait ouvertement critiqué la série après avoir été invité à tenir un rôle dans la saison 1. Publiés sur les réseaux sociaux de Franck Gastambide, les clichés du tournage n'ont pas tardé avant de faire le tour de la toile. Il s'agirait d'ailleurs d'une séquence de confrontation entre Rohff et le jeune rappeur Bosh, qui interprète Karnage. Il faudra toutefois s'armer d'encore un peu de patience avant de pouvoir découvrir la suite des aventures de Inès, William, Mastar, Brahim et les autres...