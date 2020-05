Validé : Apash sera t-il présent dans la saison 2 ? Voici la réponse !

C'est probablement l'une des séries françaises les plus en vogue du moment ! Après avoir dépassé les 10 millions de vues en streaming, autant dire un véritable exploit, Validé ne semble pas avoir dit son dernier mot. En effet, ce mardi 28 avril, c'est Maxime Saada, le PDG de Canal+, qui a confirmé que le programme aurait droit à une deuxième saison. Seulement voilà, dans le dernier épisode diffusé, Apash, William et Brahim se font tirer dessus dans leur voiture. Et au vue des images, la survie d'Apash, qui se prend une balle dans la tête, semble très peu probable. Une fin totalement inattendue qui a rendu dingue les millions d'internautes à avoir vu la série.

Après le tweet énigmatique de Franck Gastambide qui précisait que Apash serait de retour dans la saison 2, c'est l'acteur Saidou Camara (qui interprète William) qui s'est exprimé sur le sujet. "On entendra parler encore d'Apash, William et Brahim, qu'ils soient vivants ou morts, précise le jeune homme avant d'ajouter : la suite s'annonce exceptionnelle avec une grosse intrigue. Les fans auront des réponses à leurs interrogations notamment par rapport à ce qu'il s'est passé à la fin de l'épisode 10. Quand je l'ai vu, ça m'a retourné". Si pour le moment, aucune date n'a été précisée par la chaîne cryptée, son créateur affirmait il y a quelques jours que l'écriture du deuxième volet était bientôt terminée. On pourrait donc espérer une diffusion courant 2021. On à hâte !