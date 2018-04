Vacances : Que faire pour les kiffer ?

Beaucoup de lycéens et collégiens sont actuellement en vacances en France ! Bon, calmez-vous, dans 3 mois c’est le BAC et vous allez tous vous planter ! Tous, on rigole, en tous cas pas celle qui sort d’examen en disant « j’ai tout raté » mais qui a 18 au final, on l’aime pas elle. Si vous n’avez pas la chance de partir loin, ou même à 7 kms de chez vous, voici une liste de choses à faire pour kiffer ses vacances quand-même ! Et si vous voulez matcher sur Tinder pendant les vacances, on a la solution !

Ne faites rien, vous avez l’habitude de toutes façons donc ne changez rien !

Appelez ceux qui bossent, ceux qui sont en cours, bref tous ceux qui triment. Envoyez plein de messages, prenez des photos de vous au soleil ou sur le canapé, faites-les rager !

Bon, vous n’en ferez jamais, mais c’est toujours une bonne chose à faire en vacances. Allez courir, faites des pompes ou des abdos, ou au mieux déplacez-vous du canapé à la cuisine !

Ça c’est pour les fayots, ceux qui n’ont pas d’amis et donc ne font rien en vacances. Ouvrez le livre d’Histoire à la page 47, la seconde guerre mondiale et apprenez tout par cœur !

Une fois que vous n’avez rien fait, continuez de rien faire, c’est important !