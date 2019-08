Vacances entres amis : Avec quel signe Astro faut-il partir ?

Pour le signe Verseau, c'est en direction des Lions qu'il faudra se tourner. Amoureux ou amis, vous êtes parfaitement assortis. Généreux et amateur du bon goût, il cherchera à vous plaire en vous emmenant dans les plus beaux endroits afin de vous procurer des vacances aux petits oignons. Et si pour vous, vacances riment avec fêtes toutes les nuits, alors le Bélier (le plus prisé du zodiaque dans ce domaine-là) saura vous dénicher les fêtes les plus insolites de l’été.

Pour les Poissons, pas de doute, c'est avec un Cancer qu'il faudra partir en vacances. Il vous permettra de passer de bons moments de détente et d'avoir le break harmonieux dont vous rêvez depuis des mois derrière votre écran au bureau. Et si l'harmonie ne vous suffit plus et que vous avez envie de vacances en terres inconnues, les Vierges sauront vous transmettre une bonne humeur à toute épreuve lors de votre périple.

Si vous êtes Bélier, il semblerait que vos vacances avec les Vierges soient placés sous le signe de la bonne humeur. Un assez bon point lorsqu'on trime toute l'année et que l'on a envie de s'entourer de personnes positives durant notre break. Pour celles et ceux qui aimeraient davantage la fiesta à des vacances calmes, il vous faudra partir avec un Lion. Avec son charisme à toute épreuve, ce dernier saura vous faire faire de belles rencontres et passer des vacances joyeuses et animées.

Pour les Taureaux, il faudra privilégier un départ avec des Vierges. Pourquoi ? Tout simplement car elle a les mêmes attentes que vous à savoir des vacances placées sous le signe des plaisirs épicuriens et sensuels. Si, au contraire, vous souhaitez un peu plus appuyer sur le côté aventure, c'est un Poisson qui saura vous combler. Avec son imagination sans borne, il vous fera faire les expériences les plus surprenantes et inattendues.

Pour les Gémeaux, pas de doute possible ! C'est avec les Lions qu'il faut passer des vacances. Son aura vous séduira à la perfection. Surtout cet été d'ailleurs où il est épaulé par Vénus ! Le Lion dégage la même énergie et la même joie de vivre que vous. Autant dire qu’avec lui, vous êtes sûr de passer des supers moments ! Si vous souhaitez un break 100% actif, le Bélier pourra vous emmener là où vous avez envie d'être. Et peu importe si vous dormez peu, la rentrée n'en sera que plus amusante.

De bonnes vacances en perspective ? C'est fort probable ! Mais pour ne pas se tromper de partenaire, il vous faudra opter pour un/une ami(e) Capricorne ou Scorpion. Le premier vous fait face dans le zodiaque et même si vous êtes différents sur certains points, vous êtes totalement complémentaires. Le climat astral est parfait pour vous retrouver et partager de jolis moments d’intimité. Quant au Scorpion, qui vous ressemble beaucoup, il est le plus indiqué pour passer de bonnes vacances. Il vous aidera à canaliser vos émotions (souvent exacerbées), vous comblera d'attentions et pourrait même répondre à vos désirs les plus fous...

Pour le Lion, qui est grande forme cet été, il vous faudra opter pour un Balance ou un Verseau. Avec les premiers, aucun nuage à l'horizon, tout se passera parfaitement bien et l'entente sera au beau fixe. Quant au second, son intelligence et son originalité vous fascinent. Il vous entraîne hors des sentiers battus, rompant avec votre tendance au conformisme.

Les Vierges, vous sortez de l'anonymat au mois d'août ! Et c'est en parti avec les Capricornes que vous passez les meilleurs moments. Solide, il sait vous épauler et vous canaliser. Vous avez beaucoup de points communs qui vous permettront de partager de bons moments ensemble. Et si vous voulez faire ressortir votre côté fou, qui de mieux que les Poissons ? Ils sauront vous embarquer dans leurs aventures et vous serez les maîtres de la bonne humeur et de l'ambiance.

Pour les Balances, le Lion, de nature généreuse et d'une grande aide, pourra vous emmener à la rencontre de vacances découvertes. Son côté rassurant sera également d'un grand réconfort. Et si vous voulez passer des moments placés sous le signe de la culture, c'est vers les Gémeaux qu'il faudra se tourner. Son côté brillant et élégant (tout comme vous) vous assura de passer de bons moments. Alors, Les discussion sans fin ça vous tente ?

Les Scorpions doivent absolument choisir les Cancers s'il souhaitent passer des vacances main dans la main. Tous les deux sensibles, vous préférerez une escapade inédite et incroyable loin du monde et de vos habitudes. Avec son caractère fort, le Scorpion saura trouver de la douceur auprès du Cancer. Toutefois, s'il désire plus que tout lâcher prise, il lui faudra choisir les Poissons. Ce dernier a une facilité d'adaptation tellement bonne qu'il vous sera aisé de le suivre les yeux fermés.

Pour les sagittaires, les vacances seront épicuriennes si vous choisissez les Lions pour vous accompagner. Il a beaucoup d'humour et partage nombre de vos principes ! Réunis par le feu et la bonne humeur, vous êtes parfaitement assortis. Toutefois, vous pourrez également opter pour un Bélier, qui vous rendra très réactif et audacieux. Avec ses plans de dernière minute, il sait vous surprendre. Et vous adorez puisque ce sont toujours les meilleurs...

Si vous êtes Capricorne, les Vierges peuvent s'avérer être le compagnon idéal ! Vous vous entendez à merveille, même vision du quotidien, même goût pour la discrétion. Et pourquoi ne pas briser le quotidien et partir à l'aventure ensemble ? Sinon, les Taureaux sauront eux-aussi vous séduire. Tous les deux signe de Terre, les plaisirs sont la priorité à vos yeux. Il saura vous partager ses passions et vous entraîner dans ses délires. A noter que, sous la couette, avec Mars et Venus en Lion, c’est l’apothéose !