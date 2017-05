Unexpected Live Virgin Radio : Mai Lan et Lea Paci au Forum des Halles

Bonne nouvelle pour les fans de Mai Lan et/ou Léa Paci ! Les deux artistes seront au Forum des Halles le mardi 23 mai à 18h pour l'Unexpected Live Virgin Radio. Quelques semaines après Julian Peretta et Marian Hill, c'est au tour de ces deux artistes françaises de prendre place sous la Canopée du Forum des Halles pour vous offrir quelques chansons en live. La bonne nouvelle c'est qu'il s'agit d'un événement ouvert à tous. Le mardi 23 mai, vous n'aurez donc qu'à vous présenter, main dans les poches, au Forum des Halles pour assister à l'Unexpected Live Virgin Radio.

Mai Lan et Léa Paci sont deux artistes amplement soutenues par Virgin Radio ! La première nous régale depuis plusieurs semaines avec son EP le sanguinolent Vampire, tandis que la seconde est en train de se faire une jolie place dans la chanson française. Si Léa Paci n'a que deux chansons pour le moment, Adolescente Pirate et Pour aller où ?, elle prépare son premier album pour cette année. Ne ratez donc sous aucun prétexte l'Unexpected Live de Mai Lan et Léa Paci au Forum des Halles le 23 mai à 18h. Les filles vous réservent de jolis moments de pop et de chansons française !