Une voiture garée au même endroit depuis 47 ans et ce que vous devez faire à manger à votre moitié selon son signe astro... Le top insolite de la semaine !

C'est l'information qui a fait rire le monde entier ! Depuis quelques jours, toute la toile ne parle que de cette Lancia Fulvia datant de 1962 et garée au même endroit depuis 47 ans. Non, non, vous ne rêvez pas ! Si l'on en croit les informations du quotidien Il Gazzettino (en italien), cette automobile vintage n'a pas bougé d'un centimètre depuis presque cinq décennies. Elle a été garée dans la ville de Conegliano, une ville italienne située dans la région de la Vénétie, dans le nord-est du pays, après avoir gagné le International Rally Championship en 1972.

Après le Vatican, la Tour de Pise et la Côte Amalfitaine, ce sera donc au tour de cette voiture vieille d'un demi-siècle de devenir l'attraction touristique de la région. A savoir que même Google Maps avait notifié la localisation de ce véhicule dans son application. Un véritable honneur pour Angelo Fregolent, le propriétaire aujourd'hui âgé de 94 ans, qui se servait de sa voiture comme d’espace de stockage devant sa boutique avant de prendre sa retraite il y a de nombreuses années. Déplacée il y a quelques jours par les autorités locales, la Lancia devrait être restaurer avant de finalement retrouver sa place habituelle. Le nonagénaire s'est dit "heureux de la voir mise en valeur comme elle le mérite".

Pour certains, manger est un réel plaisir. Pour d'autres, une simple formalité. Comme l'on dit souvent, "il faut manger pour vivre et non vivre pour manger". Néanmoins, il semblerait que les signes astrologiques influencent fortement notre rapport à la nourriture. Du moins, c'est ce que Ginger a décidé de nous prouver dans sa chronique matinale du Virgin Tonic. Quels aliments favoriser ? Quels aliments éviter ? Que préparer à votre moitié selon son signe, on vous dit TOUT, et ça risque de vous étonner ! Attention tout de même, ne prenez pas ce que l'on dit pour "argent comptant". En effet, même si votre signe solaire est très important, vos planètes ont également un impact non négligeable. Par exemple, un cancer avec trois planètes en vierge aura plus tendance à être influencé par ce second signe que par le premier. Ca c'est dit !

C'est probablement l'un des dessins-animés les plus célèbres de la franchise Disney ! Dévoilé le 9 novembre 1994, le Roi Lion s'est imposé comme un véritable classique pour les enfants (et les grands enfants) du monde entier. Plus gros succès du box-office de l'année à l'époque, ce dessin-animé raconte l'histoire d'un lionceau nommé Simba est exilé de son royaume après avoir été accusé d'être responsable de la mort de son père, Mufasa. Avec l'aide d'un étrange duo composé d'un suricate et d'un phacochère, il décide de reprendre ce qui lui revient de droit lorsqu'il apprend qu'il est destiné à être roi. Une histoire qui n'a rien d'extraordinaire en apparence mais qui va séduire des millions de spectateurs aux quatre coins du globe !

Devenu mythique grâce aux différentes chansons qui figurent dans le dessin-animé, le Roi Lion permettra à Elton John de signer l'un de ses plus gros succès. Afin de continuer à surfer sur le succès de ce projet, Disney proposera même deux suites ainsi que deux séries télévisées dérivées. En 2019, le Roi Lion a eu droit à son remake en animation 3D. Si le projet est, encore une fois, un énorme succès au box-office, certains reprocheront tout de même un manque d'originalité entre le nouveau live-action et le dessin-animé initial. Pas de quoi affoler les fans de la première heure qui continuent de vénérer ce symbole de l'animation !