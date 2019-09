Une université américaine lance un institut de recherche sur la gentillesse

Aider la voisine à monter ses courses, remplacer un collègue, tenir la porte... toutes ces petites attentions vous paraissent banales. Détrompez-vous, elles sont beaucoup plus significatives que vous ne le pensez et surtout... bonne pour la santé ! La preuve, l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA) vient d’ouvrir le Bedari Kindness Institute, destiné à explorer le sujet de pleins de manières différentes. Offert par de riches donateurs, cet institut a coûté la modique somme de 20 millions d'euros. Il fait suite à des études scientifiques qui ont notamment montré que des actes de gentillesse avaient un impact très positif sur la santé physique et mentale de leurs auteurs et qu’ils pouvaient être "contagieux" pour ceux qui en sont témoins.

Cet institut "adoptera une approche interdisciplinaire pour comprendre la gentillesse, à travers l’évolution, la biologie, la psychologie, l’économie, la culture et la sociologie", explique l’université dans un communiqué. Son objectif est de "soutenir la recherche mondiale sur la gentillesse et de créer des opportunités pour la traduire en pratiques concrètes". Alors, à quand des cours sur la gentillesse dans les universités françaises ?