Une troisième coupure pub pendant les films ? 

Nous ne sommes pas tous égaux face à la pub : il y a ceux qui profitent de la coupure pour aller se chercher un dessert et ceux qui préfèrent zapper frénétiquement. Eh bien sachez que Franck Riester (ministre de la Culture) a dévoilé les grandes lignes de la réforme de l’audiovisuel : une troisième coupure publicitaire sera autorisée pendant les films de plus d'une heure trente - une "demande de longue date" des chaînes TF1 et M6, selon le Parisien. La mesure devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2020.

Plus de pub !

Aussi, notez que le gouvernement a autorisé deux minutes de publicités "segmentées et géolocalisées" par heure aux chaînes privées. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que les téléspectateurs ne verront pas les mêmes publicités en fonction de leur position. "Les chaînes n'auront pas droit de donner d'adresse des magasins, pour ne pas perturber le modèle économique de la radio et de la presse." a expliqué Franck Riester.

Verdict en janvier !