Une technique pour trouver l'âme soeur, Starsky & Hutch se font arrêter... le top insolite de la semaine !

Vous connaissez le principe, chaque semaine, Virgin Radio revient avec vous sur les news insolites les plus marquantes. Cette fois, on vous parle d'une technique sympa pour trouver l'âme soeur, de Starsky & Hutch et même d'un chat pas comme les autres.

Starsky & Hutch se font arrêter

Deux frères, nommés Starsky & Hutch (véridique) se sont faits arrêter pour excès de vitesse. Un grand moment.

Une technique pour trouver l'âme soeur

Si vous êtes célibataire alors direction Thionville, en Moselle ! Pour la St Valentin, le magasin propose des paniers colorés afin de faire savoir si, oui ou non, vous recherchez l'âme soeur.

La technique pour trouver l'âme soeur !

"Je ne suis pas un chat"

Un avocat s'est fait piéger par un filtre alors qu'il était en pleine audience sur Zoom. Il a fait le bonheur de la toile.

Rendez-vous manqué

Imaginez rentrer de vacances et découvrir que vous avez croisé Paul McCartney sans même vous en apercevoir. Pire, que vous avez la photo qui le prouve ! C'est ce qu'a vécu une jeune fan des Beatles.

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de news insolites !