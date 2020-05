Une suite pour les Goonies, Plus Belle la vie passe en rediffusion et une association qui rapproche les producteurs des consommateurs... Toutes les news du Virgin Tonic !

Souvenez-vous, il y a quelques mois, des jumeaux étaient nommés Covid et Corona. On ne va pas se mentir, on a eu du mal à y croire. Eh bien sachez qu'en Asie, le lockdown (confinement) a véritablement inspiré de nouveaux prénoms pour les bébés : Covid, Corona et Lockdown seraient ainsi passés en tête des tendances et non, ce n'est pas une blague.

Le confinement aura poussé les français à se mobiliser pour mieux aider les petits producteurs. Et c'est justement le cas de Bastien Jouini, une jeune lycée de Dreux. "Le lycéen âgé de 15 ans a lancé son association Bouffeurs de Beauce, le vendredi 10 avril 2020, lors d’une assemblée générale en audio conférence", explique l'Echo Républicain.

Après du rhum arrangé et un muscadet, la marque nantaise La Grue Jaune complète sa gamme de boissons avec un autre produit 100 % nantais. Son nom : le Jaune de la Grue ! Et vous vous en doutez, c'est du Pastis. 100 % nantais, ce pastis est composé d'une sélection de plantes locales associées aux parfums typiques du pastis. Il aurait, selon Benoît (le créateur) “une richesse aromatique incomparable ! La bouteille coûte 32 euros et est déjà disponible à la commande sur leur site, juste ici !

Si vous êtes du genre à parler à votre chat (et peut-être même encore plus depuis le début du confinement), sachez que vous avez les chercheurs de l'Université de Chicago de votre côté : Selon ces scientifiques, parler à son chat serait même « le reflet d’une grande capacité de notre cerveau plutôt qu’un signe de notre bêtise ». On aurait tendance à considérer notre animal comme un humain, ce qui montre une très grande ouverture d’esprit. Si vous parlez à votre chat, vous êtes en bonne santé mentale. Aussi, sachez que selon un sondage réalisé par 30 millions d'amis, 98% des personnes interrogées ont répondu "oui".

Après les Feux de l'Amour, c'est au tour de Plus Belle la vie de passer en rediffusion : Les tournages ont été suspendus jusqu’à nouvel ordre pour cause de coronavirus et la série ne fait pas exception. À partir de ce soir, France 3 rediffusera deux épisodes par soirée, à 20h15. Pour ne pas priver les téléspectateurs de leur série et les remercier de leur fidélité, France 3 a choisi de rediffuser des épisodes qui ont marqué la vie des mistraliens. Patience, de nouveaux épisodes seront -on l'espère- bientôt disponibles...

Avis aux nostalgiques ! Ce matin dans le Virgin Tonic, on vous parle d'un film culte - et pas n'importe lequel : les Goonies ! Sorti il y a 35 ans maintenant (oui, déjà), le film est toujours aussi cher au coeur des fans. Et justement, il se murmurerait que depuis neuf ans, une suite soit en préparation. Steven Spielberg a laissé subtilement entendre dans un entretien qu’il pourrait y avoir une suite aux aventures de Bagou, Choco, Data et Mickey. Le scénario est déjà écrit et tout est en négociation pour pouvoir le tourner bientôt. On rappelle que ce film a inspiré la série Stranger Things.