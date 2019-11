Une suite pour Joker ? Oui mais, à une seule condition !

A moins d'avoir vécu dans une grotte, vous n'avez pas pu passer à côté de Joker : pour rappel, le film signé Todd Phillips a battu des records au box-office mondial - une performance bluffante pour un film R-rated. L'interprétation de Joaquin Pheonix est parfaite, l'univers du film est aussi anxiogène qu'il est soigné et il n'aura pas fallu longtemps au film pour s'imposer - au point qu'il se murmure que l'acteur pourrait bien repartir avec un Oscar. Devant un tel succès, difficile d'imaginer faire mieux. Voilà pourquoi l'idée d'une suite n'a pas tout de suite été adoptée. Mais, et si Todd Phillips revenait sur sa décision ? Un nouveau film pourrait être envisagé mais, à une condition.

"Ca ne pourrait pas être un film fou et sauvage sur le Clown, Prince du Crime", a t-il ainsi déclaré au Los Angeles Times. "Il faudrait qu'il y ait une thématique actuelle qui résonne, de la même façon dont Joker a résonné, cette année. Car je pense que c'est la raison pour laquelle, le film a autant marché, il y avait quelque chose de plus profond en dessous. Beaucoup de films évoquent l'étincelle, ici il est question de poudre. Si on pouvait encore capturer cela, de façon bien réelle, ça serait très intéressant"

Si une nouvelle idée pouvait parfaitement s'inscrire dans l'actualité, si elle pouvait parler au gens de la même façon, alors peut-être qu'une suite serait envisagée. Mais, seul le temps le dira.