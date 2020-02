Une séance du Joker en ciné-concert avec un orchestre live le 13 mai prochain !

Le 13 mai 2020, pour une date unique, Joker, le film aux multiples récompenses réalisé par Todd Phillips sera projeté sur écran géant à la Seine Musicale, accompagné d’un orchestre live jouant la musique originale composée par l’islandaise Hildur Guðnadóttir. Une occasion unique de voir (ou revoir) ce chef-d'oeuvre et de profiter de sa bande-originale comme vous ne l'entendrez jamais plus. Grâce à un orchestre symphonique au complet, vivez une expérience de cinéma intense et viscérale dans laquelle le jeu du génie Joaquín Phoenix sera amené à son apogée. On vous laisse découvrir la bande-annonce de l'événement :

Pour celles et ceux qui souhaiterez réserver leur place pour la séance unique de Joker en ciné-concert à la Seine Musicale le 13 mai prochain, rendez-vous ici. On vous conseille de ne pas trop attendre, ça risque de partir très rapidement !