Une saison 5 et un film pour Dix pour cent et les retrouvailles de trois actrices des Frères Scott... Les news série de la semaine !

Il y a quelques mois, France 2 diffusait la quatrième (et potentiellement) dernière saison de la série déjà culte Dix Pour Cent. On ne va pas se mentir, on a tous secrètement espéré que ces épisodes ne seraient pas les derniers… Et visiblement, Nicolas Mercier, le nouveau showrunner de la série, a quelques idées pour le futur de nos agents préférés ! Ainsi, ce dernier a récemment confié au magazine Variety qu'il souhaitait rempiler pour une cinquième saison. Et ce n'est pas tout ! Puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, un film (éventuellement en association avec Netflix) serait dans les tuyaux. Son intrigue mènerait d'ailleurs Andréa et sa bande à New York. Une ébauche de scénario des plus prometteuse !

"Il s'ouvrira avec Andréa à New York et se déplacera ensuite en France, nous donnerons un point de vue américain sur le tournage en France et cela promet d'être assez coloré" déclare t-il confirmant ainsi les récents dires de Dominique Besnehard sur son programme star : "On est en train d'examiner plusieurs projets avec France Télévisions (...) On va peut-être faire un unitaire déjà. Peut-être à New York et ensuite, on reviendrait à une série, avec une saison 5". Si rien a été officiellement confirmé pour le moment, il semblerait bien que les aventures de Gabriel, Andréa, Arlette et les autres ne soient pas encore finies !

En parallèle, comme le confirment nos confrères de Première, Dix pour cent s'exportera également au Royaume-Uni. Un projet rarissime pour une série issue de l'hexagone d'autant plus qu'il sera co-produit par les producteurs originels de la série française, dont Aurélien Larger : "c'est une réussite très rare pour une série française d'être remodelée au Royaume-Uni et encore plus pour des producteurs français d'y être impliqués de manière créative, mais nous avons toujours gardé à l'esprit qu'un bon remake doit trahir l'original et c'est particulièrement vrai pour la Grande-Bretagne, dont la culture est si vivante". Camille Cottin, dont la carrière a explosé ces dernières années avec plusieurs apparitions remarquées dont une dans le film House of Gucci, pourrait également faire un petit crochet par Londres en tant qu'Andréa Martel dans la série renommée, outre-Manche, Call my agent.

Véritable série culte, Les Frères Scott (ou One Tree Hill dans sa version originale) s'est achevée il y a près de dix ans, laissant les fans de la première heure orphelins. La bonne nouvelle pour tous ceux qui ont suivi Peyton, Brooke et Haley pendant de longues années, c'est que les trois actrices phares de la série nous offrent depuis quelques mois l'excellent podcast Drama Queens - une façon de revenir sur les années de succès de la série tout en partageant des secrets de tournage. Et puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, sachez que le trio devrait bientôt se réunir à l'écran.

Alors que Sophia Bush entame cette nouvelle année avec la série Good Sam (diffusée sur la chaîne américaine CBS), cette dernière sera bientôt rejointe par Hilarie Burton et Bethany Joy Lenz : les deux actrices interprèteront les rôles de Gretchen et Amy Taylor - deux soeurs qui croiseront le chemin de Sam (interprétée par Sophia Bush).

S'il faudra patienter avant d'en savoir plus, les actrices n'ont pas caché leur joie de se retrouver sur un plateau de tournage : "Maintenant vs Avant + Toujours et Pour Toujours. Les gens me demandent 'quelle est la meilleure partie de la production de Good Sam ? Mes meilleures amies vont débarquer !", a ainsi posté Sophia Bush. Et, on ne va pas se mentir, l'on ne savait pas que l'on avait besoin de retrouver ce trio culte avant d'apprendre sa réunion.