Une saison 2 pour Squid Game et Sarah Jessica Parker en couverture de Vogue... Les news série de la semaine !

C'est le plus gros succès de l'histoire pour la plateforme : en quelques semaines seulement, Squid Game s'est imposée comme LA série la plus populaire de Netflix, gonflant chaque semaine un peu plus de le nombre d'abonnés. Dire que Squid Game fut un succès serait un euphémisme : en plus d'inciter les internautes à se prendre un compte Netflix, le show a aussi inspiré le plus de costumes d'Halloween cette année. Bref, c'est un carton plein pour le show coréen. Et justement, si vous faites partie de ceux qui attendent avec impatience la suite, sachez que visiblement, la saison 2 est en cours de préparation.

"Il y a eu tellement de pression, tellement de demande, et tellement d'amour pour une deuxième saison. Alors j'ai presque l'impression que vous ne nous laissez pas le choix", a ainsi confié Hwang Dong-hyuk (créateur de la série) à AP News. "Mais, je dirais qu'il y aura effectivement une deuxième saison". Et ce n'est pas tout ! Cette prochaine salve d'épisodes serait "actuellement en cours de planification". Si la suite est encore "dans la tête" du showrunneur, elle devrait bientôt prendre forme.

Pour l'heure, Netflix n'a toujours pas confirmé cette prochaine saison... mais vous savez ce que l'on dit, patience est mère de toutes les vertus !

En 1998, Sex and the City débarquait sur nos écrans pour devenir l'une des séries les plus cultes de la fin des années 90 et du début des années 2000 ! Après six saisons pleines de rebondissements et deux films ayant attiré des millions de spectateurs à travers le monde, le programme culte de HBO fera son grand retour dans une toute nouvelle saison dès le mois de décembre prochain. Pour l'occasion, comme l'ont confirmé les premières images du tournage, trois des quatre actrices principales seront de la partie. En vérité, tout le casting devrait même être de retour. Malheureusement, Kim Cattrall, qui avait déjà dit qu'elle ne souhaitait plus interpréter Samantha, a décidé de ne pas faire partie de l'aventure. Un crève-cœur pour les fanatiques du programme qui pourront toujours se rabattre sur ceux qui ont accepté le retour de leur personnage comme… Sarah Jessica Parker alias Carrie Bradshaw !

Visiblement ravie de retrouver son rôle de Carrie Bradshaw dans And Just Like That, l'actrice américaine s'est vue offrir la couverture de Vogue aux Etats-Unis pour le mois de décembre 2021. Un véritable honneur pour cette dernière qui signe ainsi sa première couverture du magazine en quasiment dix ans. Elle était toutefois déjà apparue à de nombreuses reprises en première page du média. On la retrouve ainsi absolument resplendissante dans une robe signée Dolce & Gabbana mais aussi au travers d'un shooting complet où elle n'hésite pas à arborer un chapeau en plumes d'autruche ou encore une tenue du créateur Alexander McQueen, qu'elle a toujours particulièrement affectionné. En parallèle, celle que l'on retrouvera dans quelques semaines a également abordé le sujet de la diversité dans ce nouveau projet tout en n'oubliant pas de rendre hommage à Willie Garson, décédé à l'âge de 57 ans des suites d'un cancer. Un entretien que la star a souhaité très honnête et durant lequel aucun sujet ne semblait tabou. Pour retrouver l'intégralité de l'interview, cliquez ICI.

With an unforgettable role, Sarah Jessica Parker (@SJP) defined a way of being glamorous, fallible, and lovable all at once. And just like that, she’s ready to do it all over again. https://t.co/UWrz4XF7J0 pic.twitter.com/BWUAxkHBVl — Vogue Magazine (@voguemagazine) November 7, 2021

En 2005, Grey's Anatomy débarquait sur nos écrans. Près de 15 ans plus tard, le show médical a survécu à tout et continue de tenir en haleine ses fans dans le monde entier. Alors que beaucoup se demandent comment la série qui a vu grandir Meredith Grey se finira, Shonda Rhimes (sa créatrice) s'est confiée au média Variety : "J’ai écrit la fin de cette série, je veux dire, une bonne huitaine de fois", a t-elle ainsi déclaré.

"Je me disais : ‘‘Et ce sera la fin !’’ Ou, ‘‘ce sera la dernière chose qui a été dite ou faite !’’. Et toutes ces choses se sont déjà produites. Alors j’abandonne, vous voyez ce que je veux dire ?", poursuit-elle. Pour rappel, en 2017, la créatrice a laissé Krista Vernoff (scénariste originale) endosser le rôle de showrunneuse. Que les fans se rassurent, Shonda Rhimes reste la seule maître du jeu : « Suis-je la personne qui décide quand la série est terminée ? Oui. Et j’en assume l’entière responsabilité si tout le monde s’énerve contre moi ». Elle ajoute : « Vais-je être la personne qui décide de la scène finale ? Je ne sais pas. Si vous m'aviez posé cette question il y a trois ans, ou avant l'arrivée de Krista, j'aurais répondu : ‘‘Oui, je peux vous dire exactement comment ça va se terminer’’. Mais une fois que vous passez le relai pour de bon, c'est tout simplement différent. Donc je ne sais pas encore. »

Comment la série culte se terminera t-elle ? Quelle sera la scène finale ? Seul le temps le dira. Pour l'heure, Grey's Anatomy continue de faire les beaux jours d'ABC et accueille Kate Walsh qui, on le rappelle, interprète Addison Shepherd.