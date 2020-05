Une saison 2 pour Hollywood ? Ryan Murphy répond !

Il est à l'origine des séries les plus populaires de ces dernières années ! Nip/Tuck, Glee, American Horror Story ou encore Pose, c'est à l'excellent Ryan Murphy que l'on doit ces chef d'oeuvres modernes. Des programmes souvent engagés et dans l'air du temps auxquels s'ajoute désormais le dernier projet du réalisateur américain : Hollywood. Sorti le 1er mai sur la plateforme Netflix, cette mini-série de sept épisodes nous transporte dans l'univers fascinant et peu connu du cinéma d'après-guerre. On y suit ainsi les aventures de jeunes acteurs rêvant de célébrité ainsi que celles des dirigeants d'un studio de l'époque. Devenu un véritable phénomène en seulement quelques semaines, les fans réclament désormais une deuxième saison. Seulement voilà, le projet de Ryan Murphy étant à l'origine une mini-série, l'histoire n'a été prévue que pour quelques épisodes.

Une difficulté qui pourrait toutefois se résoudre rapidement grâce à la créativité du réalisateur. D'ailleurs, ce dernier a tenu à répondre à un fan insistant sur Instagram. Lorsque l'internaute lui demande "Envisagez-vous une saison 2 avec le même casting ? S'il vous plaît dites oui !", Ryan Murphy s'est empressé de rétorquer : "Eh bien Hollywood était prévue comme une mini-série, mais elle est devenue si populaire que tout le monde demande désormais une autre saison. Alors qui sait ? J'adore vraiment ce casting." Des propos plutôt encourageants pour les amateurs du programme... Il ne reste plus qu'à patienter !