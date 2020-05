Une saison 2 de Validé, l'avenir de Tommy dans Peaky Blinders et un quizz Desperate Housewives... Toutes les news série !

C'est probablement l'une des séries françaises les plus en vogue du moment ! Après avoir dépassé les 10 millions de vues en streaming, autant dire un véritable exploit, Validé ne semble pas avoir dit son dernier mot. En effet, ce mardi 28 avril, c'est Maxime Saada, le PDG de Canal+, qui a confirmé que le programme aurait droit à une deuxième saison. "Saison 2 de #validé de @FGastambide validée. Les premiers scripts sont forts #impatients Seulement sur @canalplus" affirme l'homme de télévision visiblement très emballé par la série à succès diffusée sur sa chaîne. Des propos qui arrivent sans grande surprise puisque Franck Gastambide, le créateur, avait déjà affirmé dans un tweet que "La saison 2 sera une suite et il sera question d’Apash.. Entre autres.." De quoi mettre l'eau à la bouche des fans...

En plein tournage de la saison 6 avant la crise sanitaire actuelle et le confinement obligatoire des populations, les équipes de Peaky Blinders ont, elles aussi, été forcées de s'arrêter durant quelques semaines ! Si l'on ne sait toujours pas la date exacte de reprise du tournage, Cillian Murphy, l'un des acteurs principaux du programme, a tenu à délivrer un message à ses fans sur l'avenir de Tommy Shelby. Des propos assez intrigants qui n'ont pas manqué d'attirer l'attention des internautes sur l'avenir, visiblement sombre, du héros de la série télévisée britannique. En effet, le vocabulaire assez dur utilisé par l'acteur semble en dire long sur les prochains épisodes qui seront diffusés.

A special message from Cillian Murphy to the #PeakyBlinders community. pic.twitter.com/gthouWL6zO — Peaky Blinders (@ThePeakyBlinder) April 23, 2020

Pour savoir si tu es un vrai fan de la série mythique, clique ici !

On ne va pas se mentir, la fin de la série désormais culte nous a tous laissé un goût amer. Déjà, il nous a fallu dire adieu à des personnages après huit ans de guerre et de complots mais surtout, l'issue choisie par les scénaristes n'a pas plus à tout le monde - Emilia Clarke en personne a avoué ne pas avoir particulièrement aimé la fin et, on la comprend. Il faut dire que même si la logique voulait que Bran finisse sur le trône de fer, on n'a pas totalement compris le pourquoi du comment. On s'explique : les fans se sont attachés à Bran dès les premiers épisodes - surtout parce que Jaime l'a lâchement poussé d'une fenêtre. Mais, pas que : Bran s'est montré sensible, empathique... bref, il avait une bonne tête. Sauf qu'en moins de temps qu'il faut le pour le dire, c'est dernier a radicalement changé, devenant froid et calculateur. C'est justement là que ça coince.