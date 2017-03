Une pub intermarché et Koh Lanta dans le top insolite de la semaine

Chaque dimanche c'est le moment de faire le point sur les nouvelles qui ont marqué votre semaine. Au programme pour rythmer votre week-end nous découvrons la plus mignonne des publicités Intermarché qui a rendu le pays accro ! Quant à la plus grosse gaffe de la semaine, elle revient à Denis Brogniart qui aurait révélé par inadvertance le nom du gagnant de Koh Lanta. On a aussi découvert pourquoi certaines personnes réveillaient leur partenaire en pleine nuit ainsi que le top des trois villes où vous trouverez les hommes les plus fidèles qu'il soit ! Si vous avez passé l'étape de la recherche et trouvaille, découvrez ce qui effraye le plus les français durant leur premier rencard. Le top insolite de la semaine, c’est tout de suite sur Virginradio.fr !

Prêts pour le top insolite de la semaine ?

Le gagnant de Koh Lanta révélé par Denis Brogniart ?

Pourquoi de nombreux français réveillent-ils leur partenaire en pleine nuit ?

Quelle est la peur la plus courante durant un premier rencard ?

Le top 3 des villes où les hommes sont les plus fidèles

La pub intermarché qui émeut toute la France