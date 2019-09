Une prof catcheuse et l'âge où les femmes sont (vraiment) heureuses dans les News du Virgin Tonic

Et la semaine se poursuit ! Comme toujours, le Virgin Tonic vous accompagne avec le meilleur du pop, rock, électro mais, pas que ! Tous les matins, on vous partage les news les plus feel good et aujourd'hui, on a de quoi faire. Au programme, les parents qui font les devoirs de leurs enfants, une catcheuse pro et l'âge où les femmes sont heureuses.

Oui, les parents font les devoirs de leurs enfants

Avouez, vous aussi, vous avez fait les devoirs de vos enfants à leur place.

Avouez, vous faîtes les devoirs de vos enfants !

A quel âge les femmes sont-elles (vraiment) heureuses ?

Mesdames, sachez que le meilleur reste à venir ! On connaît l'âge exact où les femmes sont (vraiment) heureuse. Et vous allez être rassurées !

Prof le jour, catcheuse le soir

Prof le jour, catcheuse la nuit !

Alerte, on a trouvé la femme qui va changer le game ! Amale est professeure le jour et catcheuse la nuit. Et nous, on s'incline.

Se marier à Disney

Arrêtez-tout, on sait combien coûte un mariage à Disneyland !

Rendez-vous demain pour plus de news WTF et feel good !