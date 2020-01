Une nouvelle série autour de l'univers de The Walking Dead ?

La première partie de la saison 10 de The Walking Dead s'est terminée à la fin de l'année 2019 ! Alors que l'épisode 9 sera diffusé le 23 février prochain sur AMC (disponible le 24 sur OCS France), les fans du show semblent déjà vouloir découvrir les spin-off et autres projets en rapport avec l'univers particulier de cette série à succès. C'est notamment le cas pour Fear The Walking Dead, qui entame sa sixième saison et The Walking Dead : World Beyond, qui arrivera au printemps prochain.

Récemment interviewée par le magazine Variety, Sarah Barnett, directrice de la programmation chez AMC, en a profité pour aborder la série. "Je pense qu'il y a encore énormément d'histoires à raconter sur l'univers de The Walking Dead" a t-elle précisé avant d'ajouter : "Et je vais dire à ce propos ce que je dirais concernant n'importe quel projet en développement chez AMC, c'est que tout doit être exceptionnel du point de vue créatif". Des mots qui ne sont pas complètement tombés dans l'oreille d'un sourd puisque certains internautes y traduisent carrément la sortie imminente de nouveaux projets autour de l'univers de The Walking Dead. Toutefois, cette information est à prendre avec des pincettes.