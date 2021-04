Une nouvelle bande-annonce et une date de sortie pour la saison 4 de The Handmaid's Tale (VIDEO)

C'est probablement l'une des séries les plus attendues de l'année ! Retardée de plusieurs mois par la crise sanitaire, la diffusion de la quatrième saison de The Handmaid's Tale vient finalement d'être annoncée pour le 28 avril prochain. Un véritable soulagement pour les millions de fans de June Osborne qui devraient suivre avec attention la suite de ses aventures trépidantes. Pour rappel, la dernière partie nous avait laissé totalement submergé par les émotions. June était parvenue à faire évader des centaines d'enfants de Gilead avant de finalement être blessée dans cette mission extrêmement dangereuse. Après une première bande-annonce diffusée en février dernier, Hulu, la chaîne qui diffuse The Handmaid's Tale, vient de nous en rajouter une couche en dévoilant un second trailer des épisodes qui débarqueront dans quelques semaines. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça promet d'être riche en émotions. La preuve en images.

"Je demande la justice". C'est sur ces mots poignants que se termine la vidéo de plus de deux minutes mise en ligne ces dernières heures. Un trailer tout ce qu'il y a de plus haletant et dans lequel on découvre la résistance qui se met en place à Gilead grâce à June et certaines de ses amies servantes écarlates. À noter également qu'Elisabeth Moss, l'actrice principale, fera ses premiers pas en tant que réalisatrice puisqu'elle a réalisé pas moins de trois épisodes de cette quatrième saison. Une double casquette qui pourrait bien réussir à la jeune femme, déjà élue meilleure actrice dans uns série dramatique lors de la cérémonie des Golden Globes en 2018.