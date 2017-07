Une grand-mère flashée en Porsche, la Reine d'Angleterre et sa chanson préférée... Le top insolite de la semaine 

Que serait notre dimanche sans le top insolite de la semaine, n'est-ce pas ? Cette semaine au programme : on connait enfin la chanson préférée de la Reine d'Angleterre, quelle est la vôtre ? Et puisqu'on y est, une grand-mère de 79 ans a profité de la vie en se faisant flasher en Porshe en Belgique ! Enfin, puisque vous êtes ou partez bientôt en vacances, Virginradio.fr vous a fait une liste des objets pas si insolites que ça qu'on oublie toujours en vacances et qu'on s'amuse à racheter chaque année ! Le top insolite de la semaine c'est maintenant !