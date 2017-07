Lorsqu'il s'agit de voitures, on a toujours de bonnes histoires à vous raconter. Il y a eu celle du GPS maudit et, avant ça, celle de d'un homme pris en flagrant délit de selfie sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, il est question de quelque chose d'un peu plus particulier. En Belgique, une femme de 79 ans a été flashée alors qu'elle roulait à 238km/h. Oui, vous avez bien lu : 238 km/h. Et le plus beau, c'est qu'elle était au volant d'une Porsche Boxster GTS. Vous vous en doutez, c'est l'âge de la conductrice qui retient l'attention.

La scène s'est déroulée en 2016. L'octogénaire ne pouvait pas dormir alors elle a jugé bon de prendre le volant et de rouler à une vitesse incroyable. Lors de son procès (survenu il y a peu), elle confié que si elle roulait aussi vite, c'était "pour se vider l'esprit". Elle a finalement écopé d'une amende (assez lourde) et d'une suspension de trois mois de permis. La prochaine fois que vous ne pouvez pas dormir, voici un conseil : regardez Netflix !