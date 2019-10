Une famille de 22 enfants, un jeu à gratter oublié et un Uber trop cher dans le top insolite de la semaine !

Avis à tous ceux qui auraient manqué les news insolites de la semaine ! Comme toujours, on vous a préparé le recap.

On commence avec une famille hors du commun : tenez-vous bien, en Angleterre, une femme attend actuellement son 22 ème enfant. On vous l'accorde, ça fait beaucoup.

Elle attend son 22ème enfant !

Ensuite, on a trouvé LE chanceux ! Alors qu'il faisait le ménage dans sa voiture, un homme a retrouvé un jeu à gratter... jusque là, rien d'anormal. Et puis, il a découvert que son ticket était gagnant : 500 000 euros à la clé !

On poursuit avec le Uber le plus cher de l'histoire : ivre, un homme est monté dans son uber pour mieux se réveiller 5h30 plus tard loin, très loin, de chez lui. Résultat, une course à plus de 1000 euros.

Le Uber le plus cher de l'histoire

Enfin, n'oubliez pas le changement d'heure qui s'est opéré cette nuit !

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de news insolites !