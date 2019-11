Une étude prouve que cette musique réduit votre stress au volant !

Une récente étude effectuée à Sao Paulo au Brésil affirme qu'écouter la chanteuse Adele serait un bon moyen pour se détendre au volant. En effet, des chercheurs ont remarqué que lorsque des titres de la chanteuse britannique (en version instrumentale) étaient diffusés, les conducteurs devenaient plus calmes. C'est particulièrement les titres Hello et Someone Like You, les deux plus célèbres de l'artiste, qui auraient fait leur effet sur les personnes choisies pour étudier ces comportements au volant.

Cette étude qui montre que "la musique adoucit les moeurs" (comme le précise l'expression célèbre) s'est déroulée dans un environnement stressant où il y avait des bouchons et donc une possibilité de s'énerver. A noter également que le stress causé par une excitation au volant n'est pas bon pour le coeur et les maladies cardiovasculaires. Ce qui, en outre, peut signifier que Adele est bonne pour la santé !