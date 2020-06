Une enfant de 10 ans reprend Rage Against The Machine pour le mouvement #BlackLivesMatter

Elle n'a que 10 ans mais semble avoir tout compris ! Il y a quelques jours, Nandi Bushell, une petite fille originaire du Royaume-Uni, a publié une vidéo dans laquelle on la voit en train d'interpréter le titre Guerilla Radio de Rage Against The Machine. Publié sur Twitter le 31 mai dernier, l'extrait montre trois écrans différents dans lesquels la musicienne joue de plusieurs instruments : deux guitares électriques et une batterie. Une prestation tout à fait exceptionnelle que cette fan du groupe américain a tenu à dédier au mouvement #BlackLivesMatter. On peut d'ailleurs apercevoir une affichette dans la vidéo. En légende de la vidéo, on peut également lire : "Solidarité dans la lutte pour mettre fin au racisme!".

Déjà célèbre pour ces interprétations sur YouTube -on se souvient notamment de sa reprise de Nirvana- Nandi Bushell ne s'attendez pas à être mise en lumière par Tom Morello en personne. En effet, quelques temps après la publication de la vidéo, le guitariste de Rage Against The Machine a retweeté le post de la jeune fille. Un tremplin et une reconnaissance immense pour celle qui précise que "Cette chanson est l'une des chansons préférées de Nandi. Nandi a aimé @RATM depuis qu'elle est bébé." Pour rappel, les manifestations actuelles sont survenues après la mort de George Floyd, un homme noir de 46 ans, lorsqu'un policier a enfoncé son genou dans son cou, le maintenant ainsi pendant plus de huit minutes. Sa mort, ainsi que d'autres morts de personnes de couleurs à travers le monde, ont donné lieu à un énorme élan de solidarité.