Une diffusion de La Casa De Papel, les salaires des actrices de SATC et le succès de Lupin... Toutes les news série de la semaine !

C'est probablement l'une des séries les plus attendues cette année : la cinquième partie de la Casa de Papel est actuellement en cours de production et, évidemment, les fans attendent avec impatience la suite des aventures des braqueurs les plus célèbres d'Espagne. Pour rappel, lorsque nous les laissions, l'équipe retrouvait Lisbonne tandis que le Professeur, lui, se retrouvait nez-à-nez avec Alicia... de quoi faire monter la tension d'un cran. Or, depuis des mois, les fans n'attendent qu'une chose : la suite. Et justement, il semblerait que la date de sortie de cette fameuse cinquième partie ait été annoncée par erreur. Mais attention, rien n'est officiel.

Selon une affiche dégotée sur la toile, les nouveaux épisodes pourraient bien être disponibles le 7 avril prochain... Les fans restent sceptiques et en toute honnêteté, mieux vaut attendre que la plateforme Netflix annonce d'elle-même la date tant attendue... en attendant le retour de Rio, Denver et de toute la bande, la plateforme n'est pas en reste avec des programmes tels que Lupin ou encore La Chroniques des Bridgerton... de quoi occuper nos longues soirées d'hiver.

Au fil des saisons, The Walking Dead a connu des grands méchants tous plus cruels et torturés les uns que les autres. Mais, s'il fallait n'en retenir qu'un, ce serait inévitablement Negan, ancien leader des Saviors. Negan a semé la terreur quelques saisons en arrière, il a traumatisé plus d'un fan en massacrant de sang froid des personnages cultes - non, même des années plus tard, nous n'avons toujours pas pardonné. Mais, ce qui rend le personnage complexe et intéressant, c'est son passé. Qui était-il, avant l'apocalypse ? Quelle vie menait-il ? Et surtout, qui était Lucille ? Comment la mort de sa femme l'a t-elle changé ? Pour les producteurs du show, l'écriture de six épisodes bonus furent l'occasion de se pencher de plus près sur son histoire. Et ça tombe bien, en voici un léger aperçu.

Pour interpréter l'épouse du personnage, la production a choisi Hilarie Burton (One Tree Hill), qui n'est autre que la compagne de l'acteur dans la vie. On attend donc une forte alchimie. Et ce n'est pas tout, dans ces nouveaux épisodes (attendus pour le 1er mars sur OCS), les fans assisteront aux retrouvailles entre Negan et... Maggie. Comment Maggie réagira t-elle en voyant que le meurtrier de Glenn est en liberté ? Pire, qu'il est presque apprécié ? Toute la complexité du personnage devrait donc, dans les prochains épisodes, être explorés. Patience...

Au cas où vous ne l'auriez pas compris, l'annonce du retour de Sex and the City sur HBO Max est, sans aucun doute, la meilleure nouvelle de ce début d'année ! Il faut dire qu'après six saisons et deux longs-métrages qui ont permis aux quatre héroïnes de rentrer dans la légende, on n'aurait tout imaginé sauf ça. Devenue l'une des séries les plus emblématiques de la fin des années 90 et du début des années 2000, on ne compte plus les références devenues cultes ou les marques de luxe rendues iconiques grâce au talent de Michael Patrick King, le réalisateur et de Patricia Field, la styliste attitrée du programme. Annoncée il y a quelques jours sur les réseaux sociaux, cette information a eu l'effet d'un raz-de-marée. Pourtant, une ombre plane au-dessus de ce ciel sans nuage : l'absence de Kim Cattrall, qui interprète Samantha Jones, et qui aurait décidé de ne pas participer au revival de la série.

Si certains avancent que l'actrice prétend avoir fait son temps dans ce programme, d'autres estiment qu'une détestation mutuelle entre les actrices serait la cause de cette absence. Une rumeur qui a immédiatement été démentie par Sarah Jessica Parker, en personne, lors d'une réponse à une fan un peu trop entreprenante sur son compte Instagram. "Elle n'a pas identifié Samantha Jones" écrit l'une d'elle. "Elles ne s'aiment pas" lui répond alors une autre. "Non, ce n'est pas que je l'aime pas. Je n'ai jamais dit ça. Je ne le ferai jamais d'ailleurs. Samantha ne fait pas partie de cette partie de l'histoire. Mais elle fera toujours partie de nous. Peu importe où nous sommes et ce que nous faisons" s'est empressée de répondre celle qui interprète Carrie Bradshaw dans Sex and the City. De quoi faire taire les langues de vipère qui semblent bien décider à gâcher l'un des plus beaux retours de série de ces dernières années ! Well done Sarah Jessica !

Le 8 janvier dernier, Netflix dévoilait Lupin, une nouvelle série française qui raconte les aventures d'un Arsène Lupin des temps modernes ! Porté par Omar Sy dans le rôle principal, le programme nous transportait dans une une version moderne et revisitée du célèbre gentleman cambrioleur imaginé à l'origine par Maurice LeBlanc. Et à en croire les premières audiences, les français ne sont pas les seuls à avoir été attirés par cette nouvelle série. En effet, comme l'a partagé l'acteur rendu célèbre grâce à ses chroniques du S.A.V des émissions sur son compte Twitter (voir ci-dessous), Lupin s'est classé numéro 1 du Top 10 Netflix aux États-Unis ainsi que dans onze autres pays du monde (dont le Brésil, les Émirats Arabes Unis, l'Italie ou encore les Pays-Bas). Une belle performance qui surpasse ainsi La Chronique des Bridgerton, très en vogue en ce moment sur la plateforme de vidéos à la demande.

Déjà connu outre-Atlantique, où il s'est installé depuis plusieurs années avec sa famille, Omar Sy collabore sur ce projet avec le réalisateur Louis Leterrier, réalisateur hollywoodien à l'origine des films L'Incroyable Hulk ou Insaisissables. Les deux signent ainsi l'un des plus gros succès de ce début d'année sur Netflix. Alors qu'une deuxième partie, elle-aussi composée de cinq épisodes, devrait bientôt être mise en ligne, les internautes semblent déjà s'impatienter quant à la date de sortie de cette suite. Habitués des longues attentes concernant leurs programmes favoris, ces derniers espèrent vivement que les nouvelles aventures de Lupin ne tarderont pas à être disponibles sur Netflix. Et ce n'est pas nous qui dirons le contraire.