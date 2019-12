Une date de tournage pour la saison 4 de Stranger Things, le château de The Crown à louer... les infos série de la semaine !

Vous voulez mener une vie de château, ne serait-ce qu'une fois dans votre vie ? C'est possible. Après le bus des Spice Girls ou encore le château de Downton Abbey, Airbnb propose cette fois le château de The Crown - dont la saison 3 vient de sortir sur Netflix. Oui, vous pouvez louer le Château de Belvoir (situé dans le Doubs).

Attention, attention ! C'est officiel, le tournage de la saison 4 de Stranger Things débutera en janvier 2020, c'est-à-dire dans seulement quelques semaines. Une nouvelle qui a littéralement affolé les millions de fans du fameux programme américain. Prévu pour durer jusqu'au mois d'août suivant, le tournage prévoit donc une sortie dans plus d'un an de la célèbre série sur Netflix. Et après une saison 3 couronnée de succès, l'impatience est à son comble de la part des aficionados du programme.