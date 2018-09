Une date de diffusion pour la saison 3 de La Casa de Papel, un teaser pour Maniac... les news séries qu'il ne fallait pas manquer cette semaine !

Cette semaine, on a vu passer pas mal de news série intéréssantes. D'abord, il nous faut revenir sur LA news qu'il ne fallait pas manquer, celle qui nous donne enfin une date de retour pour la Casa De Papel ! Notez que la saison 3 (aussi attendue que redoutée) sera publiée sur la plateforme le 29 septembre 2019... on vous l'accorde, ça fait long. Très long, même. Mais ca nous laisse le temps d'établir quelques théories quant à la suite des aventure de Tokyo, Rio et de tous les autres. Ah, et ça nous laisse aussi le temps de voir (ENFIN) la nouvelle saison de Game of Thrones.

La saison 3 sera diffusée le 29 septembre prochain

Et en parlant de GoT, on ne connait toujours pas la date de diffusion du Season Premiere (on attend encore le trailer, aussi). Toujours est-il que sur Reddit, les fans passent leur temps à échaffauder des théories - histoire de s'occuper un peu. Et justement, l'une d'entre elles atteste que le premier épisode serait diffusé le jour de la Fête des Mères aux Etats-Unis - soit le 12 mai. Pourquoi ? A cause de Jon Snow bien sûr !

A quand la diffusion du Season Premiere ?

On termine ce tour d'horizon avec Maniac, la nouvelle série signée Netflix prévue pour le 21 septembre prochain. Avec Emma Stone et Jonah Hill au casting, cette nouvelle création marque déjà des points. D'ailleurs, pour s'en faire une idée, on a eu droit à un nouveau teaser. Allez, c'est cadeau !

Et puisqu'il n'y a pas meilleure façon de passer le week end, on vous laisse aller Binge-watcher la série de votre choix sur Netflix.