Une compagnie aérienne japonaise lance un système pour éviter les bébés

Pour aider sa clientèle à éviter les bébés, la compagnie aérienne Japan Airlines propose un système de localisation des moins de 2 ans lors de l'enregistrement en ligne. Ce système peut paraître barbare et il a d'ailleurs suscité le débat sur les réseaux sociaux. Le principe est simple, lorsqu'un passager âgé de 8 jours à 2 ans est enregistré sur un vol, une icône signale aux autres passagers son emplacement exact. Ils sera possible pour eux de choisir le siège le plus éloigné possible, même si la Japan Airlines ne garantit pas qu'ils seront hors de portée des cris éventuels. Il ne faut pas pousser le bouchon non plus...

La démarche de la société japonaise a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Certains se sont réjouis de cette nouvelle fonctionnalité mais d’autres ont été bien moins enthousiastes à l'idée de catégoriser les enfants de cette manière. Ils précisent même que les pires expériences arrivent souvent avec les adultes. D'autres compagnies ont déjà prises les mêmes initiatives en créant des espaces interdits aux enfants... À quand un système comme ça en France ?