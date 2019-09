Une comédie musicale sur la vie de Lady Di va voir le jour à Broadway en 2020

Sa vie aura fasciné des millions de personnes à travers le globe ! Décédée dans un accident de voiture à l'âge de 36 ans, la princesse de Galles continue, 22 ans après sa disparition, à faire parler d'elle. La preuve, celle que l'on surnommait la princesse des cœurs aura droit à sa propre comédie musicale dans les mois à venir. Jouée sur Broadway au Longacre Theater dès le mois de mars 2020, la comédie musicale intitulée sobrement Diana a déjà connu un succès à San Diego durant plusieurs mois.

Écrite par Joe DiPietro et mise en scène par Christopher Ashley, elle retrace la vie de la célèbre Princesse de Galles, de son entrée dans la famille royale en 1981

, son divorce puis sa fin tragique aux côtés du milliardaire Dodi Al Fayed sous le pont de l'Alma à Paris. Assez bien reçue par le public mais fortement jugée par les critiques (notamment anglais), la pièce a été décrite comme "tellement ridicule et ironique qu’on ne peut pas la prendre au sérieux", par Luciana Bellini, la correspondante de Tatler en Californie. Alors à quelques mois de la première sur le côte Est, la pression est à son comble. En espérant que l'accueil new yorkais soit plus chaleureux.