Une actrice française au casting du prochain film Downton Abbey ?

Voilà une nouvelle qui devrait ravir les fans de la série britannique ! Après l'énorme succès du premier film et ses 192 millions de dollars de recette au box-office, la série historique avait annoncé un retour remarqué dans les prochains mois. Du moins, si la crise sanitaire le permet. En effet, alors que le programme s'était arrêté en 2015 après seulement 6 saisons, son créateur Julian Fellowes avait décidé d'amener la famille Crawley sur grand écran pour la première fois en 2019. Un pari risqué mais qui avait largement payé puisque le public s'était littéralement rué dans les salles obscures pour suivre les aventures de cette riche famille issue de l'aristocratie britannique. Un deuxième volet à venir au cinéma n'était donc qu'une question de temps...

✨ Nathalie Baye au casting du prochain "Downton Abbey" ! ✨Le tournage du nouvel opus devrait débuter au printemps. pic.twitter.com/ktRfvnFIM5 — SensCritique (@SensCritique) February 15, 2021

Si, pour le moment, aucune date de sortie n'a été confirmée, le Daily Mail, un célèbre journal anglais, vient de révéler une information totalement dingue concernant le casting de ce prochain long-métrage. En effet, selon le média, Nathalie Baye, célèbre actrice française et mère de Laura Smet, pourrait intégrer l'équipe du prochain film issu de la série Downton Abbey. Elle y incarnerait une vieille amie de Violet Crawley (jouée par Maggie Smith) venant lui rendre visite dans son fief de Downton. Une information assez opaque pour le moment et qui pourrait relever de la simple hypothèse. On vous demande donc de rester prudent et d'attendre notre confirmation dans les semaines voire les mois à venir...