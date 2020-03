Une actrice de La Casa De Papel atteinte du Coronavirus, la fin définitive de Grey's Anatomy et Negan dans The Walking Dead... les infos série de la semaine !

Après Tom Hanks (actuellement confiné en Australie), c'est une actrice bien connue du public qui a avoué avoir contracté le virus : Itziar Ituño (qui prête ses traits à Raquel/Lisbonne dans La Casa de Papel) a annoncé via les réseaux sociaux que le coronavirus ne l'avait pas épargnée : "Bonjour à tous ! C'est officiel, depuis vendredi après-midi, j'ai des symptômes (fièvre et toux sèche) et aujourd'hui, nous avons eu la confirmation du test épidémiologique. C'est le coronavirus. Mon cas est léger et je vais bien mais c'est très très contagieux et super dangereux pour les personnes qui sont plus faibles", écrit-elle.

La dixième saison de The Walking Dead se poursuit aux Etats-Unis. Attention ! Si vous n'avez pas vu le douzième épisode, on vous conseille de passer votre chemin - à vos risques et périls. Mais, si vous suivez de près la série, alors vous savez que le plan élaboré par Carol a fonctionné : en libérant Negan, la survivante a fini par tuer Alpha - qui, on le rappelle, menait les Chuchoteurs. Alpha morte, Carol se verra ensuite obligée d'expliquer son geste (et son plan) au reste de sa communauté. Reste à savoir si Negan pourra la réintégrer.

Voilà une nouvelle qui ne devrait pas faire plaisir à tout le monde ! Alors que le tournage de Grey's Anatomy est actuellement stoppé en raison des risques liés au Coronavirus, un des acteurs principaux a fait de tristes révélations. En effet, l'acteur Giacomo Gianniotti, qui interprète le rôle de Andrew DeLuca, a affirmé être "quasiment sûr" que la saison 17 serait la dernière du célèbre programme américain. Un coup dur pour les millions de fans qui espéraient pouvoir continuer à suivre les aventures de Meredith Grey, Miranda Bailey, Richard Webber, Maggie Pierce ou encore Amelia Shepard.

Andrew DeLuca

La réunion spéciale de Friends prévue sur HBO Max est la dernière victime de l'arrêt des productions causé par l'épidémie de coronavirus ! Comme le précise le magazine Variety, le tournage de l'émission spéciale a été retardé. En effet, alors qu'il devait se tenir la semaine prochaine, le confinement a forcé les équipes à le repousser de plusieurs mois. Une tristesse absolue pour les fans qui n'ont cessé de se réjouir de cet événement depuis l'annonce effectuée par les stars de la série sur les réseaux sociaux il y a quelques semaines.

A noter que la réunion Friends sera diffusée sur la plateforme HBO Max dont le lancement est prévue en mai 2020 aux Etats-Unis et dont la date n'a pas encore été précisée pour la France. On espère tout de même pouvoir profiter de cet événement exceptionnel aussi rapidement que nos confrères américains.