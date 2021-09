Un ultime trailer pour James Bond, les premières images de la Casa de Papel... les news ciné/série de la semaine !

Au programme cette semaine, La Casa De Papel, You ou encore le dernier chapitre des aventures de James Bond.

La Casa De Papel de retour

La Casa de Papel de retour sur Netflix

ENFIN ! Après plus d'un an d'attente, les braqueurs les plus célèbres du petits écran font leur grand retour sur Netflix - avec pas moins de trois nouveaux personnages. La première partie de la cinquième saison est disponible sur Netflix (promis, on ne spoilera pas) et si vous n'avez toujours pas vu les épisodes, sachez que les titres de ces derniers ont été dévoilés en images.

Un ultime trailer pour No Time To Die

Jamais James Bond n'aurait imaginé patienter autant : en octobre prochain, le public découvrir (enfin) No Time To Die - dernier chapitre où Daniel Craig endosse le rôle de 007. Pour célébrer ça, la production nous offre un ultime trailer (explosif).

You tease sa troisième saison

Joe papa ? On vous laisse imaginer les dégâts : c'est ce qui nous attend dans la troisième saison de You - d'ores et déjà teasée par Netflix.

The Office débarque sur Netflix

Enfin, les abonnés de la plateforme vont pouvoir (re)découvrir la série culte The Office. Déjà disponible sur Salto ou encore Amazon Prime, la sitcom débarque chez un autre géant du streaming - pour le plus grand bonheur des abonnés.

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de news !