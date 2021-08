Un trailer pour La Casa De Papel, une erreur dans Friends, le Seigneur des Anneaux... les news série de la semaine

L'été se poursuit mais, ce n'est pas une raison pour en oublier les séries ! Au programme cette semaine, La Casa de Papel, Friends ou encore Le Seigneur des Anneaux.

On commence avec LA série que tout le monde attend : tenez-vous bien, la cinquième partie de la Casa de Papel sera disponible sur Netflix en septembre prochain. Et puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, sachez qu'un trailer (explosif) a été dévoilé. Attendez-vous à une première partie de saison haletante - avec Lisbonne en leader, un professeur dans de beaux draps et... l'armée prête à tout pour arrêter les braqueurs. Bref, ça promet.

Quand la série sera t-elle diffusée ?

Autre série très attendue, Le Seigneur des Anneaux. On le sait, en 2017, Amazon a acheté les droits télévisuels de la prestigieuse saga. S'il faudra attendre 2022 pour découvrir le tout premier épisode, sachez que le tournage est désormais terminé. Petit bonus, une première photo a été postée - de quoi nous donner envie de (re)plonger dans l'univers de Tolkien.

L'erreur repérée par les fans

Enfin, on termine avec Friends. Croyez-le ou non, plus de dix ans après l'arrêt du show, les fans ont repéré une légère erreur... on ne spoile pas, on vous laisse découvrir tout ça.

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de news séries !