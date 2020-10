Un spin-off pour The Walking Dead et les dates de diffusion des prochaines saisons de Dix pour cent et The Crown... Toutes les infos série !

Vous l'attendiez ? Elle arrive ! Le 21 octobre prochain sera diffusée la quatrième saison très attendue de Dix Pour Cent. Après de longs mois d'attente, les téléspectateurs de France 2 retrouveront les agents les plus drôles du milieu artistique. Et, petit bonus, la série annonce son retour avec un extrait des épisodes à venir. Retrouvez Mathias Barneville et Noémie Leclerc ci-dessous :

Cette quatrième saison promet un casting 5 étoiles avec notamment Sigourney Weaver, Charlotte Gainsbourg, Muriel Robin, Jean Reno ou José Garcia. En ce qui concerne l'intrigue, nous retrouverons la petite bande quatre mois après la nomination d'Andréa Martel (interprétée par Camille Cottin) au poste de directrice générale de l’agence ASK. Cette dernière se retrouvera ”à nouveau en situation périlleuse avec le départ potentiel de tous les talents de Mathias”.

The Walking Dead n'en finit plus d'étendre son univers. Alors que le monde attend impatiemment les films centrés sur le personnage de Rick - qui, on le rappelle, a quitté le show - un tout autre projet capte l'attention des fans de la série : le spin-off centré sur Daryl et Carol. Attendu pour 2023, ce dernier a été confirmé par AMC. Mais, à quoi peut-on vraiment s'attendre ?

"La prochaine aventure de Daryl et Carol sera pleine de découvertes. Un nouveau monde, une nouvelle ambiance, de nouveaux enjeux... Le tout en prenant en compte tout ce qu'ils ont appris de ceux qui sont devenus leur famille pendant l'apocalypse, mais aussi leurs victoires durement gagnées et les terribles pertes auxquelles ils ont fait face", apprend-on ainsi dans un communiqué officiel. Il faudra patienter encore un peu avant de retrouver les deux survivants dans une série qui leur est dédiée. En attendant, les fans n'attendent qu'une chose : les voir se rapprocher.

C'est l'une des séries les plus populaires sur Netflix ! Basé sur l'histoire mondialement connue de la famille royale britannique, le programme a su séduire des millions de fans grâce à son intérêt historique indéniable et ses révélations inédites. Après trois premières saisons couronnées de succès -c'est le cas de le dire-, il est donc grand temps de faire place à la quatrième partie de The Crown. Une sortie très attendue qui vient d'être annoncée par la plateforme de vidéos à la demande pour le 15 novembre prochain. "Ces magnifiques premières images de la saison 4 de The Crown vont vous donner envie de prendre un petit thé. Le 15 novembre" peut-on lire en légende de quatre clichés inédit publiés sur Twitter.

Il faut dire que cette quatrième saison de The Crown devrait révéler l'arrivée de nouveaux personnages. Et pas des moindres. En effet, comme prédit depuis déjà plusieurs années, Diana Spencer, alias Lady Di, devrait faire son arrivée dans le programme. Interprété par Emma Corrin, le rôle de la princesse des cœurs risque dores et déjà de faire couler beaucoup d'encre au sein du cercle des fans de la série. Une avant-avant dernière saison (les créateurs ont finalement décidé d'aller jusqu'à la saison 6) qui s'annonce donc haute en couleurs ! On a hâte !

Vous pensiez tout connaître, tout savoir de Grey's Anatomy ? Et pourtant. En 17 ans, le show médical a réservé son lot de surprises et de rebondissements. De nombreux personnages intéressants se sont succédés - Callie, Arizona, Cristina, Izzie, Alex, entre autres- et certains ont marqué les téléspectateurs plus que d'autres. Or, il y a un personnage en particulier sur lequel il faudrait s'arrêter : BokHee (Kathy C. An). Son nom ne vous dit peut-être rien mais, elle est présente depuis la toute première saison.

Véritable infirmière de formation, BokHee (Kathy C. An) est présente à chaque opération. Les fans assidus de la série l'ont vu et souhaiteraient qu'elle soit mise en valeur à l'avenir : elle a tout vu, tout entendu et aurait évidemment de nombreuses histoires à raconter. Elle est -avec Bailey- le personnage qui a fait le plus d'apparitions dans le show avec un total de 257 épisodes...!