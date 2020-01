Un spin-off de The Walking Dead, Messiah, la saison 4 de Handmaid's Tale... les news Série de la semaine !

La première partie de la saison 10 de The Walking Dead s'est terminée à la fin de l'année 2019 ! Alors que l'épisode 9 sera diffusé le 23 février prochain sur AMC (disponible le 24 sur OCS France), les fans du show semblent déjà vouloir découvrir les spin-off et autres projets en rapport avec l'univers particulier de cette série à succès. C'est notamment le cas pour Fear The Walking Dead, qui entame sa sixième saison et The Walking Dead : World Beyond, qui arrivera au printemps prochain.

L'hiver est là, c'est le moment d'hiberner avec Netflix ! Et si le catalogue de la plateforme devrait vous tenir occupé pour tous le mois de Janvier, on a trouvé LA série à regarder en priorité : Messiah, avec Tomer Sisley. "C’est une série d’action internationale qui raconte l’ascension d’un homme mystérieux, considéré par ceux qui le suivent comme étant potentiellement le Messie. À savoir maintenant s’il l’est ou pas, c’est une question à laquelle tentent de répondre les autres personnages. La série n’apporte pas forcément une réponse précise, mais va interpeller le spectateur et le faire devenir acteur à part entière de cette histoire, car chacun doit y trouver sa propre vérité", explique l'acteur à Allociné.

Alors que la troisième saison n'avait pas convaincu tous les téléspectateurs, la suite devrait satisfaire. Comment ? En revenant au format original, soit dix épisodes. C'est en tout cas ce qu'à annoncé Bruce Miller à Indiewire : « De mon point de vue, cette décision a été 100% créative. Certaines storylines semblent mieux se développer avec 10 épisodes. J'ai l'impression que ça nous donne un peu plus de liberté parce qu'on peut plus s'appuyer sur un seul élément moteur. », a t-il ainsi déclaré. En réduisant le nombre d'articles, la série devrait -normalement- ne pas s'étirer.