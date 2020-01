Un spin-off de Mask Singer est en préparation aux États-Unis !

C'est la chaîne américaine Fox qui a annoncé la nouvelle selon laquelle un spin-off du programme Mask Singer serait en préparation. Véritable succès à travers le monde entier (et notamment en France où il est suivi par plus de 5 millions de téléspectateurs), ce concept coréen pourrait bien se voir légèrement modifié et propulsé de toutes les manières possibles. Et visiblement, les créateurs ne sont pas allés chercher très loin puisque ils souhaiteraient lancer une émission intitulée Mask Dancer.

Vous l'aurez tous compris, à la place de mettre des célébrités qui chanteraient tout en étant déguisées, l'émission les ferait, cette fois-ci, danser. Ils devront donc effectuer une courte chorégraphie devant un public et un jury qui aura pour mission de découvrir leur identité. Un projet qui pourrait plaire aux téléspectateurs et qui se rapproche fortement d'un sketch de la célèbre émission d'Ellen DeGeneres aux États-Unis (voir extrait). Pour le moment, on ne sait pas si cette version arrivera en France, mais on ne doute pas que Camille Combal soit emballé à l'idée de porter une émission aussi originale que celle-ci. On vous tiendra informé, c'est promis !