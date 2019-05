Un spin-off de Game of Thrones est bien en préparation !

Voilà seulement quelques jours que le dernier épisode de Game of Thrones a été diffusé et les fans s'impatientent déjà à l'idée d'une possible suite. Un scénario très peu probable mais qui n'exclut pas un spin-off de la série fantastique. Et en effet, c'est ce qui semblerait le plus probable. Plusieurs sources confirment d'ailleurs qu'un programme serait déjà en préparation. Un prequel qui n'a pas encore de titre officiel mais qui devrait à priori se dérouler des milliers d'années avant les aventures des Stark.

Malheureusement pour les plus impatients d'entre nous, il va falloir apprendre à retenir son enthousiasme ! Car à en croire Casey Bloys, le directeur de la programmation chez HBO (la chaîne qui diffuse Game of Thrones), il se pourrait bien que l'attente soit assez longue. Et par "assez longue", on veut dire que le spin-off ne pourrait pas voir le jour avant 2021, soit près de deux ans. En même temps, c'est aussi le temps qu'on attendu les fans de la série entre la saison 7 et 8. C'est donc une question d'habitude !