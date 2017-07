Un robot qui se suicide, un retard de train et le ministère de la culture... le top insolite de la semaine

Avez-vous déjà entendu parlé d'un robot suicidaire ? Non ? Pourtant il y en a un qui s'est suicidé cette semaine ! Dans le top insolite on retrouve comme chaque dimanche un panel de news totalement loufoques et insolites pour votre plus grand plaisir (et le nôtre également!). Cette semaine on parle de la ressemblance entre le président chinois et Winnie l'Ourson, des retards de trains, d'un collégien qui s'est emparé du compte Twitter du ministère de la culture et de beaucoup d'autres !