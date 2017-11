Un restaurant pour nudiste a ouvert à Paris

Après la salle de sport dédiée aux nudistes, place au restaurant ! Au début du mois de novembre, le premier restaurant naturiste a ouvert ses portes à Paris. "O'Naturel" est un établissement qui propose à ses clients de manger "au naturel", justement. Ce projet, on le doit à deux jumeaux âgés de 42 ans (Mike et Stéphane Saada) et avant que vous ne vous posiez la question, non, ils ne le sont pas eux-mêmes. Toujours est-il qu'ils se sont rendus compte de la forte demande concernant ce type d'établissement - surtout dans la capitaled. Saviez-vous que la France est la première destination naturiste ? Eh bien maintenant, vous le savez !

Avant de se mettre à table, il faut déposer ses vêtements (et son téléphone) dans un casier prévu à cet effet. Après ça, les clients troquent leurs chaussures pour des chaussons fournis pas l'établissement (les femmes préfèrent souvent "garder leurs talons", explique l'un des patrons. "Notre rôle, c'est de les mettre à l'aise : au moment où ils entrent en salle, on les accompagne à leur table, on les rassure pour leur dire que y'a pas toute la salle qui les regarde", poursuit-il. Pour ceux qui se posent des questions quant à l'hygiène, sachez que des housses "à usage unique" sont employées pour recouvrir les chaises.

Si jamais certains veulent sauter le pas, rendez-vous dans le XIIe arrondissement !