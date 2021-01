Un papa photoshope sa fille, une femme lance un appel à son crush et le retour de Sex and the City... Toutes les news du Virgin Tonic !

Voilà une histoire qui devrait ravir les plus romantiques d'entre nous ! Ces derniers jours, sur la devanture du bar La Paroisse, dans le 10e arrondissement de Paris, une femme a laissé une pancarte dans le but de retrouver un homme qui l'avait fortement intéressé en septembre dernier. "Je pensais qu'un jour, ce bar réouvrirait, je pensais que je t'y recroiserai" écrit-elle avant de préciser qu'e l'homme "sympa et souriant" célébrait ce soir-là son anniversaire "avec quelques copains". Après quelques mots échangés lors d'une partie de baby-foot, il semblerait que le courant soit passé entre les deux personnes. Seulement voilà, ils n'ont pas eu le temps (ou osé) se donner leurs numéros de téléphone. C'est donc tout naturellement que cette dernière lance une invitation : "si l'envie de prend de boire un verre entre deux vagues, ou au printemps, essaie de contacter La Paroisse via Facebook ou Instagram, ils sauront me transmettre ton message" ! Il ne nous reste donc plus qu'à lui souhaiter bonne chance !

Ce matin, Mel nous partage le compte Instagram de @onadventurewithdad ! Un papa poule qui met sa fille en scène (grâce à l'application photoshop) dans des situations totalement dingues pour faire peur à ses proches. Et Kenny Deuss ne s'arrête pas là, en mettant en scène sa petite Alix, il espère aller à l'encontre des familles parfaites qui squattent Instagram toute la journée. Une bon moyen de rigoler devant l'initiative de ce papa original !

Voilà deux anecdotes qui devraient rester gravées dans l'Histoire ! En effet, toutes les grandes nations ont la capacité de se protéger d'une attaque nucléaire grâce à des processus de sécurité complexes. Du moins, c'est ce qu'on pensait. En effet, dans les années 2000 et avant, c'était le président (ou l'un de ses collaborateurs direct) qui possédait ce qu'on appelle "le biscuit", une sorte de carte digitale sur laquelle figurait les fameux codes permettant de lancer une attaque nucléaire. Heureusement, ce "biscuit" n'est qu'une partie du processus et il est accompagné du fameux "bouton rouge", le nom donné à la mallette noire attachée au poignet du militaire qui suit le président dans tous ses déplacements et qui contient le système où il faut entrer les codes du "biscuit". Seulement voilà, tout le monde au sommet de l'État ne semblait pas avoir compris l'importante de ce système...

Comme nous l'explique Clément ce matin, en 2000, alors que l'administration devait vérifier le bon fonctionnement des codes nucléaires (comme tous les mois), il semblerait que le proche de Bill Clinton avait égaré le fameux "biscuit". Ce dernier a alors repoussé le moment de la vérification pendant plusieurs mois jusqu'à ce qu'il soit changé (il est modifié tous les quatre mois). Une anecdote totalement dingue qui est également arrivée à François Mitterand. En effet, du côté de l'Hexagone, le président français aurait carrément envoyé le "biscuit" chez le teinturier...

En 1998, Sex and the City débarquait sur nos écrans pour devenir l'une des séries les plus cultes de la fin des années 90 et du début des années 2000 ! Après six saisons pleines de rebondissements et deux films ayant attiré des millions de spectateurs, le programme culte de HBO devrait faire son grand retour dans une toute nouvelle saison. En effet, comme l'a annoncé la chaîne, trois des quatre actrices principales seront de la partie. En vérité, tout le casting devrait même être de retour. Malheureusement, Kim Cattrall, qui avait déjà dit qu'elle ne souhaitait plus interpréter le personnage de Samantha, a décidé de ne pas faire partie de l'aventure.

Cette saison intitulée And Just Like That… (en français, Et juste comme ça) devrait comporter dix épisodes et être diffusée sur la plateforme HBO Max. Si la date de sortie n'a pas été précisée, le tournage devrait se faire à la fin du printemps prochain à New York. On devrait ainsi retrouver Carrie Bradshaw, Charlotte York et Miranda Hobbs dans leur cinquantaine. Une nouvelle qui a ravi les millions de fans de la série et qui devrait donc attirer de nombreux curieux devant leurs écrans. Sarah Jessica Parker, qui co-produira également le programme, a déjà posté un court teaser de la série sur Instagram. On regarde.