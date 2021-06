Un nouveau trailer pour The Witcher, Gunther de Friends atteint d'un cancer grave et la date de diffusion de Sex Education... Toutes les news série !

Il y a quelques mois, en raison de la crise du coronavirus, le tournage de la troisième saison de Sex Education avait été forcé de s'arrêter au Royaume-Uni. Un véritable crève-cœur pour les amateurs du programme qui auront dû patienter beaucoup plus longtemps que prévu avant de découvrir la suite des aventures d'Otis, Eric, Maeve ou encore Adam. Alors qua la crise sanitaire paraît désormais derrière nous, Netflix vient d'annoncer le grand retour de l'une de ses séries phares le 17 septembre prochain. En effet, comme le confirme un tweet dévoilé sur le compte officiel de la plateforme américaine, la saison 3 devrait débarquer, dans son intégralité, dès la rentrée prochaine.

Un soulagement qui s'accompagne également de plusieurs clichés dévoilés en exclusivité. On y aperçoit ainsi les personnages principaux, pour la plupart vêtus de leurs uniformes scolaires, à divers moments de l'intrigue. Des informations qui demeurent pour l'instant assez floues mais qui promettent d'ores et déjà une troisième partie riche en émotions. C'est d'ailleurs ce qu'avait confié Asa Butterfield, qui interprète Otis Milburn, lors d'une récente interview. "Laissez-moi vous dire, vous n'êtes pas prêts pour la saison 3, croyez-moi", avait alors balancé le jeune acteur qui interprète un adolescent perturbé par sa sexualité. Des propos qui avaient aussitôt affolé sa communauté, et nous avec !

La fin de la saison 17 a ainsi marqué le départ de Jackson et April pour Boston : Avery a fait ses adieux aux Grey Sloan Memorial Hospital pour mieux partir vers de nouvelle aventures... mais, se pourrait-il qu'une nouvelle série suivent Jackson, April et Tom maintenant qu'ils ont quitté Seattle ? Les fans en rêvent et Jesse Williams, lui, ne semble absolument pas contre l'idée.

"Je sais qu'à l'origine de tout ça, il n'y a que de l'amour de la part des fans, et ça fait beaucoup de bien. L'idée de voir une série sur la vie de Jackson et April à Boston a du sens, c'est un pitch intéressant et on exploserait tout. Sarah (Drew, ndlr) est une personne tellement géniale et une actrice incroyable. Donc je comprends les fans, je suis de leur côté. Je ne dirai pas que c'est impossible que ça arrive, clairement je ne dirai pas ça", a t-il ainsi déclaré. Evidemment, tout cela n'est que supposition. Pour l'heure, il faudra se contenter de la saison 18 du show médical qui, on s'en foute, fera les beaux jours de la chaîne ABC.

Triste nouvelle pour les fans de Friends ! Quelques semaines seulement après la diffusion de l'épisode réunion tant attendu de la sitcom américaine, James Michael Tyler, qui interprétait Gunther, le tenancier du Central Perk, vient d'annoncer qu'il est atteint d'un cancer de la prostate au stade 4. Parmi les plus célèbres personnages secondaires du programme diffusé sur NBC pendant dix saisons, Gunther s'est confié lord d'une interview à distance dans le Today Show de Craig Melvin. Une émission très célèbre outre-Atlantique. Très attristé, l'homme s'est confié sur la maladie qui le touche depuis maintenant plusieurs années, et qui pourrait lui coûter la vie dans les prochains mois.

"Je ne suis pas ici aujourd’hui pour annoncer une adaptation cinéma de Friends, mais pour vous annoncer qu’en septembre 2018, on m’a diagnostiqué un cancer de la prostate" confie t-il avant d'ajouter "Elle va probablement m’avoir" à propos de cette terrible maladie qui le consume peu à peu. Invité virtuellement lors de la réunion Friends, James Michael Tyler a tenu à expliquer son choix de ne pas être présent physiquement : "Il était prévu que je sois au moins sur le plateau pour prendre part aux festivités. C’était doux-amer, honnêtement. J’étais très heureux d’être inclus. C’était ma décision de ne pas être sur place et de faire une apparition via Zoom parce que je ne voulais pas gâcher l’ambiance. Je ne voulais pas dire 'Au fait, Gunther a un cancer'" conclut l'homme qui semble déterminé à se battre et à utiliser tout ce qui est en son pouvoir pour faire de la prévention auprès du grand public.

"On a cru comprendre que vous vouliez en voir plus sur la saison 2 de The Witcher. Geralt de Riv est prêt à faire face à son destin." Voilà comment le compte Twitter de Netflix en France a affolé les internautes il y a quelques jours en publiant une vidéo de la prochaine saison de The Witcher. Très attendue, la suite des aventures du sorceleur le plus célèbre de la plateforme américaine s'est donc dévoilée à travers un extrait de quelques secondes durant lequel on se focalise principalement sur Geralt qui semble en difficulté. En parallèle, on aperçoit également des médaillons, des squelettes ou encore des paysages enneigés. Peu d'informations mais qui révèlent tout de même un côté très sombre de cette deuxième saison. Pour le reste, il faudra s'armer de patience !

Parmi les séries ayant engrangé le plus de vues sur Netflix, The Witcher s'est rapidement inscrit comme l'un des programmes phares du géant américain. Alors qu'un teaser consacré à Ciri avait déjà été dévoilé, il ne manque désormais plus qu'un extrait centré sur Yenefer pour boucler la boucle. Des courtes vidéos qui mettent l'eau à la bouche des fans et qui devraient leur permettre de patienter jusqu'à la fin de l'année 2021, période à laquelle devrait être diffusée la saison 2 de The Witcher. On a hâte !