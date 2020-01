Un nouveau single pour My Chemical Romance ?

My Chemical Romance vient probablement de promouvoir son prochain projet avec la sortie d'une vidéo intitulé MCRXX sur YouTube. Sept ans après leur séparation, les membres du groupe de rock alternatif marque un retour en force sur le devant de la scène. Ces derniers étaient d'ailleurs en concerts il y a quelques semaines pour trois show exceptionnels. Très emballés par ce come-back, les fans du groupe étaient donc ravis en apprenant la sortie d'un nouveau projet ces derniers jours. Et il faut dire que la stratégie mise en place avait de quoi faire languir leurs nombreux fidèles.

En effet, le 28 janvier, My Chemical Romance donne rendez-vous à tous ses followers via un lien web (lien disponible ici) pour ce qui semble être leur futur titre. Pour savoir si notre hypothèse dit vraie, il faudra attendre 17h35 en France. De nouveaux projets qui incitent de plus en plus les fans du groupe à croire à un nouvel album, une tournée mondiale et, pourquoi pas, des concerts dans l'Hexagone ?