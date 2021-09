Un nouveau biopic sur les dernières années d'Amy Winehouse verra bientôt le jour !

Le 23 juillet 2011, Amy Winehouse disparaissait subitement à Londres à l'âge de 27 ans, laissant derrière elle une famille en deuil et des millions de fans apeurés. Alors que le monde commémore tout juste les dix ans de sa disparition, plusieurs médias viennent de confirmer que les studios Halcyon travaillent actuellement sur un biopic de la chanteuse suite au rachat des droits du livre Saving Amy, paru en 2010. "L'écriture du livre s'est basée sur six mois de tournage - comprenant 40 heures d'images, des photos exclusives et des notes - que Daphne Barak a réalisé avec Winehouse et sa famille au cours des trois dernières années de sa vie." peut-on lire dans Variety à propos de ce nouveau projet.

Alors qu'un album posthume pourrait voir le jour dans les prochains mois, le PDG des studios Halcyon a tenu a s'exprimer sur l'arrivée imminente de ce biopic : "Notre équipe est honorée de travailler sur ce projet. Bien que sa carrière ait été trop courte, Amy était la voix d'une génération et nous sommes impatients de raconter son histoire de la manière la plus poignante possible". Devenue une star mondiale grâce à son album Back To Black -le deuxième opus le plus vendu au Royaume-Uni au XXIe siècle- Amy Winehouse termina sa vie dans la drogue et l'alcool entourée de personnes néfastes.

Côté distribution, c'est Daphne Barak, à l'origine des archives faites pour son livre, qui sera productrice exécutive de ce biopic. Un projet très attendu qui devrait ainsi s'inscrire dans la veine de Amy, le documentaire retentissant sur la vie de la jeune femme qui avait été dévoilé en 2015 lors du festival de Cannes.

